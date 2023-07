Zgodbe Piva in cvetja: Boljše od orgazma (Suzy)

JANA MORELJ

»Na festival sem hodila, še preden je postal moja delovna obveznost, tako da ga poznam z obeh plati. Všeč mi je, ker je v mestu, vzdušje je vedno odlično, ko se pogovarjam z glasbeniki, vidim, da je priljubljen tudi pri njih. Nikoli v življenju nisem bila v taki gneči kot na koncertu Europe v Laškem – mogoče na Stonesih. Spomnim se Natalie Imbruglie, Ugly Kid Joe, ne smemo pozabiti na najglasnejši koncert avstralskih Airbourne, niti na S.A.R.S., Dubioze in nujno Šank Rocka, za katerega se je že zdelo, da bo letos manjkal, a so ga najavili tik pred zdajci.«

ŠANK ROCK

Velenjski rokerji, ki nas zabavajo že več kot 40 let, so na festival pripeljali rokenrol. »Mi smo naredili Pivo in cvetje za rock glasbo. Do takrat je bila tam doma le harmonika,« se spominja Matjaž Jelen in dodaja, da so le leta 1993 v Laškem prvič pod sloganom Pivo, cvetje in rokenrol na šolskem igrišču ob njih tri dni nastopali Don Menthony Band, California, Lačni Franz, Avtomobili, Tomaž Domicelj in drugi rokerji. »Spomnim se tudi, da sem si hotel v Laškem ogledati nastop skupine Europe, a ko so bili na programu oni, smo mi že igrali drugje, tako da smo se zgrešili.«

šank rock

BIG FOOT MAMA

»Vseh nastopov se niti ne spomnim, je bilo pa vedno super, polno, veliko rokenrola, cvetja in piva,« pravi Grega Skočir. »Prva stvar, ki mi je zdaj padla na pamet, je koronski koncert, ko smo igrali akustiko za 200 ljudi na ležalnikih. Ni najlepši spomin, je pa pohvalno, da se je festival zgodil tudi v tistih težkih časih. Veliko lepši je spomin na leto 2013, ko smo nastopili na prizorišču ob reki, kjer je zdaj festivalski kamp, in se nam je na odru pridružil legendarni kitarist Warren Haynes iz blues-rockovske skupine Allman Brothers ter z nami odigral priredbo klasike Rockin' in the Free World. To je verjetno največji zvezdnik, s katerim sem igral v karieri. Takih stvari ne pozabiš.«

DEJAN DOGAJA

»Zame je to poseben festival že zato, ker imam od domače hiše do odra le nekaj korakov, in ko se Laško povsem napolni z ljudmi, se zame čas ustavi. To je nekaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi: ko stojiš pred večtisočglavo množico, skoraj na domačem pragu, in pojejo tvoje pesmi. To je boljše od orgazma ... Pa nekaj na tem svetu nas ima z bendom zelo rado: že drugo leto zapored namreč odpiramo festival, tako lani kot letos, naslednji dan nastopamo blizu Laškega, kar pomeni, da lahko po koncertu tudi konkretno zažuramo – do svetlega.« (smeh)

ALYA

»Prvega nastopa se niti ne spomnim več, je pa tam vedno dobro vzdušje, glasba, energija, pivo ... Eno leto se je, ne vem več zakaj, po vsem prizorišču vlekel toaletni papir, nekako v stilu filmskih prizorov, ko ameriška mladina ovije hišo v toaletni papir. Na zadnjo izdajo pred korono sem šla poslušat Gibonnija, ki ga imam zelo rada, in sva se po nastopu tudi za dolgo zaklepetala. In ja, tudi meni se je že zgodilo, da sem spila kak kozarec piva preveč, a nič omembe vrednega.« (smeh)

JOKER OUT

Naša ta hip verjetno najbolj zaposlena glasbena skupina je na Pivu in cvetju debitirala lani, ko se ji je v zaodrju pridružil tudi prav poseben gost. »Goran Dragić nam je vrnil obisk, ker je v bližini gostil svoj poletni košarkarski kamp za mladino, kamor smo ga prišli pozdravit pred tem.« Gogiju so ob tem podarili podpisan izvod svojih Umazanih misli (Za Zmaja od Joker Out), on pa se jim je podpisal na majice. In ko smo ravno pri Jokerjih: Mazie Williams iz skupine Boney M je pohvalila njihov nastop na Eurosongu, in ker bo skupina v Laškem preživela ves konec tedna, si bodo ogledali njihov nastop tudi v živo.

MIKI VLAHOVIČ

Na Pivu in cvetju je s skupino Victory igral približno desetkrat, letos pa bo zabaval pohodnike po popoldanskem pohodu na Šmohor kot solist. »Igrali smo na različnih odrih, ne spomnim se, da bi šlo kdaj karkoli narobe. Je bila pa naša saksofonistka enkrat zelo pogumna in je pojedla zelo pekoč feferon z žara, tako da na koncu skoraj ni mogla nastopiti, ker jo je zvilo. Super je tudi, ker se tam srečamo s številnimi kolegi, od bendov, ki jih je treba poslušati v Laškem, pa so vedno prvi na spisku Šank Rock. To je njihov teren.«