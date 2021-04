Zgodbe, ki so nas za vedno zaznamovale (FOTO)

Gledalce je leta 1971 pred televizijske sprejemnike prikoval Dekameron, ki še danes velja za eno najbolj razkošnih slovenskih serij. V 14 delih se je zvrstilo več kot 200 igralcev, med najbolj zveneča imena tistega časa, kot so Boris Cavazza, Radko Polič, Milena Zupančič, Tone Kuntner in Zlatko Šugman.

Le kako bi lahko pozabili čistilko Fato in njen legendarni 'kukulele', pa Franeta Mercatorija s pozdravom 'Roka tako, roka tako!' in repliko 'Sam ne okol govort!'. Celotna ekipa si takrat ni niti predstavljala, da bo serija tako dobro sprejeta pri gledalcih, neponovljivi liki TV Dober dan pa so za vedno zaznamovali slovensko televizijo.

Le kako bi lahko pozabili čistilko Fato in njen legendarni 'kukulele', pa Franeta Mercatorija s pozdravom 'Roka tako, roka tako!' in repliko 'Sam ne okol govort!'. Celotna ekipa si takrat ni niti predstavljala, da bo serija tako dobro sprejeta pri gledalcih, neponovljivi liki TV Dober dan pa so za vedno zaznamovali slovensko televizijo.

Leta 1987 posneti celovečerni film Čisto pravi gusar, ki je spajal najbolj znane pravljične in domišljijske like otrokovega doživljajskega sveta, je pozneje na naše zaslone zaplaval tudi v obliki nadaljevanke. Le kdo se ne spomni kapitana Florestana, guvernerja Alonsa, Suzane, fantka Petra in pesmi, ki nam je osvojila srce, Pustite nam ta svet?

Zgodba o družini, ki živi svoje življenje v dvorcu Gredič, velja za najbolj gledano slovensko serijo. Od 2015. do konca 2017. so v šestih sezonah na Planet TV predvajali 363 nadaljevanj Ene žlahtne štorije. Zgodba, ki se je dogajala med briškimi vinskimi grički, je slovenske gledalce telenovel pripeljala do vrhunca.

Brzice Reke ljubezni niso počivale in za ljubezen Irene in Roka smo tretepali kar štiri sezone. V 300 delih smo bili priča razburkani zgodbi, ki je postregla s spletkami, ljubeznijo, spori, prelepo dolenjsko pokrajino in tudi s srečnim koncem.

Usodno vino mogoče res ni bila izvirna slovenska serija, je pa pred male zaslone prikovala toliko gledalk in gledalcev, da ustvarjalci skoraj niso verjeli svojim očem. Zgodba, ki se je vrtela okrog Nine in Martina, je postregla z ogromno ljubezenskimi zapleti, in kot se za pravo 'žajfnico' spodobi, je bilo težko ves čas slediti, kdo je s kom in kdaj.

Serija, ki je bila najprej na sporedu za zamejske Slovence, se je začela v začetku devetdesetih let preteklega stoletja in je tako začinila slovenski prostor, da se marsikomu še danes toži po njej.Ob njej smo se spomnili še nekaterih nadaljevank in serij, ki so zaznamovale naše otroštvo, mladost, nas osupnile, nam krajšale večere in nas nasmejale do solz.