Zgodba o odnosih (FOTO)

Pod nenavadno ime drame se je kot avtorica in režiserka podpisala Barbara Zemljič. Govori o svetovih treh različnih generacij, ki ne najdejo sožitja in sočutja drug do drugega. Družinski odnosi so poleg genov osnovni gradnik človekovega značaja.

Gledalca Goro Osojnik, sicer znan kot priljubljen ulični igralec, je na premiero pripeljal svojo specialno pedagoginjo Branko D. Jurišič.

V zgodbi o teh odnosih srečamo študenta Boruta in njegovo mamo, podjetno in delavno samohranilko Moniko, ki prisega na vsemogočno zdravilno moč črne kumine.

Vsebina, ki je v današnjem času še kako aktualna, je po pričakovanjih navdušila zbrano občinstvo, ki se je lahko poistovetilo z njo ob lastnih izkušnjah.

Režiserska Klemen Dvornik in Barbara Zemljič sta uspešna režiserja, ki sta par že skoraj dve desetletji.

Šef Andreju Krenu, enemu od treh glavnih direktorjev Dela, je tokrat delala družbo profesorica Saša Kocijančič.