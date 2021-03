Ženske bolj kot kavalirstvo potrebujejo oporo

Kamenko Kesar

Luka Basi

Omar Naber

Lado Leskovar

Luka Žvižej

Miha Hercog

Žal se ženske svoje moči, lepote, veličine in poslanstva, ki ga imajo v življenju in na tem svetu, pogosto sploh ne zavedajo. Da so pripadnice nežnejšega spola nekaj resnično posebnega, pa ne le 8. marca, temveč vsak dan, se strinjajo tudi naši sogovorniki, ki so nam zaupali, kaj jim pomeni dan žena, kakšne ženske jih navdihujejo in kaj je tisto, s čimer jih v trenutku očarajo.Marketinški strokovnjak, pisatelj in bloger Kamenko Kesar odkrito prizna, da ima veliko srečo, da je obkrožen s čudovitimi ženskami, ki so samostojne, pametne in ga imajo rade. Tri še posebno izstopajo. »Prva je moja mama, izjemna in bistroumna ženska, predvsem pa nesporna prvakinja v postavljanju neposrednih vprašanj ne glede na čas, prostor in ljudi, ki jo obkrožajo. Moja 12-letna hčerka, ki šele postaja ženska in je najbolj srčno bitje v mojem svetu. Življenje bi dal zanjo. Kar topim se ob njej. In seveda moja lepa in pametna žena, ki zame naredi več, kot si upam priznati, in iz mene izvleče najboljše, kar imam. Tudi ob njej se veliko topim. Ne nazadnje so v mojem življenju še njena čudovita hčerka, moja sestra, sodelavke in prijateljice,« pravi Kesar in doda, da so vsem naštetim ženskam, ki jih občuduje, skupni dobra energija, lepo srce in smisel za humor.Priljubljeni pevecpri ženskah najbolj ceni samostojnost in odločnost. »Občudovanja vredne so. Moški moramo priznati, da se velikokrat prav odločijo. Menim, da bi se morala družba bolj zavedati enakopravnosti, da bi lahko ženske po vsem svetu zasijale v svojem polnem sijaju, prav takšnem, ki moške pogosto pusti odprtih ust,« Luka poje hvalnice nežnejšemu spolu in doda, da je ženskam spoštovanje vedno izkazoval tako, da med njimi nikoli ni delal razlik. »Ko je treba biti kavalir, je pač treba biti kavalir. Prav tako moramo biti opora ženskam, saj to pogosto potrebujejo bolj kot kavalirstvo. Dejstvo je, da se moški ne smemo obnašati, kot da so neuničljive! Saj veste, kaj pravi rek, da za vsakim uspešnim moškim stoji uspešna ženska. A včasih je treba to tudi obrniti in našim ženskam stati ob strani v dobrem in slabem,« pravi in doda: »Navsezadnje so ženske vseeno nežna in čutna bitja, ki nase prevzamejo veliko odgovornost, sploh ko pride čas za družino.«Pevecna praznike ne da veliko, a kljub temu meni, da je 8. marec tisti praznik, ki ga ženske še kako potrebujejo. »V življenju morajo skozi nekatere stvari, ki so moškim prikhranjene. Moški imamo sicer druga bremena, ampak devet mesecev nositi in potem roditi otroka ni mačji kašelj. In to je samo ena od stvari, zaradi katerih je prav, da praznujemo dan žena,« pravi. Pevec najbolj ceni ženske, ki spoštujejo moške in jih ne omalovažujejo: »Častne ženske, ki znajo iskreno imeti rade. Ženske, ki razumejo, kaj pomeni biti ženska, in so na svojo ženstvenost ponosne.« Spoštovanje jim izkazuje tako, da se v njegovi navzočnosti vedno počutijo varne. »Mislim, da je to najpomembnejša stvar, ki jo mora ženska čutiti ob moškem. Drobne pozornosti v pravih trenutkih znajo vedno pričarati dobro voljo in nasmeh na obraz,« še doda pevec in nam zaupa, da pri ženskah, ki so mu blizu in jih ima iskreno rad, najbolj ceni radodarnost, brezpogojno ljubezen in skrb do sočloveka. »Takim ženskam vedno vrnem dvojno, če le lahko!«, ljubljenec predstavnic več generacij, pravi, da je imel že od nekdaj rad resnične in pristne ženske. Da so pritegnile njegovo pozornost, so morale biti ne samo lepe, ampak tudi omikane, morale so se znati lepo vesti, biti simpatične in prijazne. Lado, ki v šali rad pove, da je trikrat srečno ločen, nam je zaupal, da je zanj in za njegovo četrto ženo8. marec prav vsak teden: »Moja draga vsak teden dobi rožice, ker si jih zasluži.« Najbolj ceni ženske, ki so dobre, pametne, delavne in poštene, to pa ne velja zgolj za pripadnice nežnejšega spola, temveč tudi za moške, še poudari.Nekdanji rokometašnam je zaupal, da ob 8. marcu ženskam, ki jih ima rad, vedno podari rožico in čokolado. »V prvi vrsti seveda ženi, mami, tašči in obema babicama, pa tudi prijateljice ne ostanejo praznih rok ... Rožico si zasluži vsaka ženska, saj bi bil svet brez njih prazen,« pravi Luka in doda, da pri svoji najdražji najbolj ceni to, da zna biti boljša polovica in da skupaj tvorita močno celoto.Glasbeni producent in partnerse rad spominja otroštva, ko je za 8. marec mami izdelal čestitko. »Še zdaj mi je lepo, ko se spomnim, kako so bile mamice vesele. Ker starši živijo v drugi državi, mami za 8. marec vsako leto voščim po telefonu, ampak saj se tako ali tako slišiva skoraj vsak dan. Ko se vidimo, pa poskušamo nadomestiti vse izgubljene trenutke,« pravi Miha in doda, da so najpomembnejše ženske v njegovem življenju njegova mama,in hči. »Čeprav Aria še ni mamica, vem, da bo tako skrbna in topla, kot sta moja Saška in moja mami, ki sta hkrati še zelo ljubeči, trdni in zanesljivi. Skratka, rad imam svoja dekleta in zame so najboljša,« sklene.