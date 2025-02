Ženska, ustavi se! (Suzy)

Kolesje sodobnega načina življenja in dela nas lahko mimogrede potegne v prehiter tempo življenja, ki mu z leti nismo več kos. Če se nam je včasih zdelo dobro, da imamo polno obveznosti, si jih danes želimo čim manj. Sprašujem se, ali je to zaradi starosti ali prevelike zasičenosti z dražljaji, ki smo jim priča? Dejstvo je, da ne poznamo primera iz zgodovine človeka, ko bi bil njegov živčni sistem tako obremenjen, kot je danes. Še nobena generacija ni bila tako zasedena, kot smo mi zdaj. Še nikoli ni bilo toliko ljudi pretežkih ali bolnih. Kaj torej delamo narobe? To vprašanje me je pripelja...