Žena je zahtevala ločitev

Po osemnajstih letih je žena Kevina Costnerja, Christine Baumgartner, vložila vlogo za ločitev. Spoznala sta se konec devetdesetih let in že prvi dan njune zveze mu je povedala, da si želi otroke. Skupaj sta imela tri, medtem ko ima Kevin od prej že štiri.

Še na lanski podelitvi oskarjev sta bila srečno zaljubljena.

»Z veliko žalostjo sporočamo, da so se zgodile okoliščine, na katere gospod Costner nima vpliva, zato je prisiljen sodelovati pri razveljavitvi zakona,« so zapisali v izjavi za javnost. Christine za posebno podporo ni zaprosila, pač pa naj bi dobila tisto, kar ji pripada po predporočni pogodbi. Šokantna novica je prišla pol leta po tem, ko je v javnost pricurljala novica, da je svojega 68-letnega moža prosila, naj manj dela, saj je naporno snemanje nadaljevanke Yellowstone, ki jo kot producent in igralec ustvarja od leta 2018, negativno vpliva na njuno družinsko življenje. A Costner je užival v na novo odkritem valu svoje vestern drame, kaj je njegovo ženo dokončno razkurilo, pa bo pokazal le čas.