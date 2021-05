Zelo izbirčna glede partnerja

Pred kratkim je Angelina Jolie v intervjuju priznala, da je že tako dolgo samska, da ima najbrž zelo dolg seznam, česa si pri moškem ne želi. Z Bradom Pittom sta se precej burno razšla že leta 2016, njun ločitveni postopek pa še vedno traja.



Številni se muzajo, da bo vseh šest otrok prej polnoletnih, kot se bosta nekdanja zakonca nehala prepirati zaradi njih. Glede na to, da so vsi že v najstniških letih, to niti ni tako nemogoče. Kaže, da se bo vse skupaj še vleklo, saj je pred kratkim Brada obtožila tudi nasilja v družini.



A iskanje novega partnerja je sploh ne skrbi, saj pravi, da je v najboljši družbi, njeni otroci so namreč 'najbolj kulski ljudje'. »Zelo lepo skrbijo zame, res smo dobra ekipa,« je povedala in dodala: »Vem, da imam veliko srečo.«

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: