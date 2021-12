Želijo nam služiti v času revolucionarnega napredka

Predstavniki te dušne skupine so prinašalci sprememb, ki močno izstopajo in se v tem času tudi bolj množično inkarnirajo. Njihov prispevek k hitri evoluciji na tem planetu je zelo pomemben. Njihovo glavno sporočilo svetu in motiv, da so tu, je: »Želimo vam služiti v času intenzivnega revolucionarnega napredka.«



Ne pustijo nas ravnodušne

Ko se srečamo z dušnim predstavnikom skupine Plejad, do njegovega načina delovanja in razmišljanja nikoli ne moremo biti povsem ravnodušni: ali jih vzljubimo zaradi njihove naravne karizme ali jih obsojamo zaradi njihove drugačnosti. Samo pomislimo na nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa ali humorističnega igralca Jima Carreyja. Podobno deljene občutke in mnenja imamo lahko do nekdanjega papeža Janeza Pavla II. Vsem pa je skupen velik vpliv na množice, saj očitno zelo dobro uporabijo svojo modrost in neizmerno karizmo, da se približajo posameznikom. Ko se srečaš s plejadansko dušo na osebni ravni, je ne pozabiš nikoli.

Mojstri tehnologije in napredka

Njihov prispevek k evoluciji na Zemlji je zelo pomemben. Posameznika in skupine spodbujajo, da začnejo slediti in uresničevati načrt za spremembo. Učijo nas premostiti odlašanje in uresničevati vizije. Spodbujajo praktično delovanje brez izgovorov. V tej novi dobi so se začeli pogosteje utelešati, ker jih svet potrebuje. Čeprav so zelo redki, so v tem času večjih sprememb zelo opazni. Zelo aktivni so kot vidci, vizionarji, učitelji in so močni, navdihujoči komunikatorji. Številni motivacijski govorci in pisatelji so iz te dušne skupine. Njihov moto je: »Stori to!« Čeprav je njihov nasvet dobronameren, jih drugi niso vedno pripravljeni poslušati.

Njihovi duhovni nauki so zelo praktični in prizemljeni.

Plejadanci imajo radi tehnologijo in tehnične načine sporazumevanja. Pravzaprav so mnogi tovrstni izumi njihov dosežek, skupaj z razvojem interneta, telekomunikacije, televizije in drugih množičnih medijev. So dobri podjetniki, ker so dinamični, vizionarski in hitro razmišljajo.

Te duše se ne bojijo sprememb, celo rade in hitro skočijo vanje. Včasih jim na poti do cilja primanjkuje potrpežljivosti in dobro je, da se tega zavedajo. Ni vsak hiter cilj zagotovilo za dober rezultat.

Imajo zelo dober vid, tudi notranji, in gledajo vse s širše perspektive. Te duše zelo rade komunicirajo in mnogi so odlični govorniki, pisatelji ali poklicni igralci, prav zaradi svoje prirojene karizme pogosto uživajo v središču pozornosti.

Njihova negativna plat

Pogosto je njihov uvid tako močan, da so nepraktični pri izvedbi, saj želijo priti do cilja v enem samem koraku. Pomembno je, da se izogibajo mikavnim bližnjicam in postanejo bolj potrpežljivi in vztrajnejši.

Jim Carrey, Donald Trump, Janez Pavel II.

Negativni vidik te dušne skupine je manipulacija. V želji, da bi prehitevali in preskakovali dolgočasne male korake, uporabijo ljudi kot sredstvo ali bližnjico, da bi dosegli cilj. Ni jim težko 'obdelati' resnice, prikrojiti zgodbe, samo da bi od drugih dobili, kar želijo.

Pogosto poskušajo za svoje spodrsljaje okriviti druge ali se jezijo nad okoliščinami, ki so bile po njihovem mnenju krivične do njih. Včasih tako manipulirajo pod krinko žrtve, da se nam lahko resnično zasmilijo …

Primerni poklici

Zanje so primerni mnogi tehnični poklici in vodstveni položaji. Zaradi govorniških sposobnosti so tudi odlični pisci, učitelji, politiki, TV- in radijski voditelji in gledališki oziroma filmski igralci. Mnogi okultni vodje so iz dušne skupine Plejad.

Aleksandra Winkler Drole 9.6.2021 Ljubljana Slovenija [Aleksandra Winkler Drole,Ljubljana,Slovenija]

Kako ravnati z energijo duše Plejad?

Nekaj idej, kako se najbolje in najlažje povežemo z energijo teh duš, posebno če so to naši otroci:

* Bodimo pozorni na njihove resnične želje in morda prikrite namene.

* Spodbujajmo jih pri potrpežljivosti, vztrajnosti in praktičnosti pri sledenju ciljev.

* Pomembno je, da delujejo prizemljeno v fizični realnosti in v skladu s konkretnimi omejitvami. Mnogi namreč sanjarijo o velikih poslih in svetovni humanitarni organizaciji, vendar nimajo niti za osnovno preživetje. (To je primer neprizemljenosti.)

* Potrebujejo ekipo ljudi, ki jim pomaga pri uresničevanju njihovih ciljev z dobro mero kritike.

* Za delo potrebujejo svetel, prezračen prostor z lepim razgledom.

KARMIČNI LEKCIJI DO 22. DECEMBRA

Do 12. decembra bo testirana naša ODLOČNOST. Do kod ima vaša potrpežljivost še smisel? Trpeti ali potrpeti … Tokrat bo v ospredju uvid v to, koliko spoštujete sebe in kje so meje vzdržnega, kje je smisel in kam vse to pelje. Odločnost ima mnogo plati in mnoge preizkuša v kontekstu ega, ki je lahko naravnan pozitivno ali negativno. Pozitiven ego se bori za svoje pravice, s čimer pa ne krši ali zapostavlja pravic drugih, medtem ko se negativni egoizem izkaže kot dejanje, pri katerem se povozi čustva ali interese drugih. Odločnost se vam bo dobro obrestovala in deležni boste rezultatov svojega truda.

Karmična lekcija od 13. do 22. decembra pa bo VOLJA – sprejemanje in učenje svojih skrajnih meja. Kjer je volja, je tudi pot, pravi pregovor. Vam primanjkuje volje? V tem ciklusu se pokaže, ali res zmorete nositi bremena obveznosti, ki ste si jih izbrali, ali klonete pod težo in pritiski in so morda posledice že očitne na psihičnem, čustvenem in/ali fizičnem področju. Pomembno je, da resnično poznate sebe, svoje potenciale in zmožnosti, da se ne polenite in ne pretiravate z obremenitvami.

Mnogi boste želi uspehe za svoje minulo delo na področjih, ki so od vas zahtevala veliko volje, plemenitih dejanj in požrtvovalnosti. V drugi skrajnosti boste nekateri stagnirali ali pa na 'prisilnem' bolniškem počitku. Marsikaj (vendar ne vse) se zgodi z razlogom; pomembno je najti pravi razlog zase.

Odlomek iz knjige 36 KARMIČNIH CIKLOV

Odlomek iz knjige AKAŠKI ZAPISI: Osnove dušne matrice z vpogledom v akaške zapise in OnLine programa Ključ do duše z vstopom v akaške zapise,