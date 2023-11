Želi si stopiti ob bok Mačku Muriju (Suzy)

Mariborskemu glasbeniku z izjemnim vokalom sicer v osebni izkaznici piše Kristijan Crnica, vendar ga oboževalci poznajo pod vzdevkom Kikifly. »Moje ime mi je všeč, a sem si želel nekaj posebnega. Navdih je prišel hitro – prijatelji me kličejo Kiki, všeč mi je tudi biti svoboden in leteti. In tako je nastal Kikifly. Imam pa tudi tetovažo kačjega pastirja,« o svojem vzdevku pove mladenič, ki kar prekipeva od ustvarjalnosti.

Z glasbo želi povedati ljudem, da smo ujeti v sistem in premalo poslušamo občutke. FOTO: Ines Kelenc

Končuje album, otroški glasbeni CD s simfoničnim orkestrom. »Od nekdaj sem velik ljubitelj Mačka Murija. Zdi se mi, da manjka kakovostnih vsebin za otroke, k sodelovanju mi je uspelo povabiti producenta Janeza Križaja,« je ponosen.

Želi odstirati predsodke

Hkrati je tik pred izidom še ene pesmi, s katero želi odstirati predsodke. Pesem Bela govori o deklici, ki doživlja duševne stiske. »Tudi sam sem jih doživljal, bile so tako močne, da nisem več našel motivacije. Pojavile so se, ker sem počel nekaj, v čemer nisem užival. Ko si ljudje nakopljemo preveč, izgorimo. Pred tem je seveda kopica opozorilnih znakov, a jih spregledamo.«

Danes je zadovoljen s svojim življenjem, saj je tedaj dal odpoved v službi in se podal na negotovo pot samostojnega glasbenika.