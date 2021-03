Želi si spremembe

Ja, k frizerju!

Kadar se ženska naveliča monotonosti vsakdana, se najpogosteje odloči za korenito spremembo. Na vrhu seznama je nova pričeska, tako je tudizačela razmišljati, da je čas za drugačen stil. Na pomoč je poklicala svoje sledilce in jih izzvala, naj presodijo, ali bi bila še vedno prikupna s frufrujem.Taki ženski se poda vsaka preobrazba, zato so ji skoraj v en glas pritrdili, naj se odloči za obisk frizerja. Pevko smo v preteklosti videli že z različnimi barvami las in v najrazličnejših podobah in tudi nam se zdi, da bi ji malce osvežitve dobro delo. Ne nazadnje je prikrajšana za nastope, zato naj izkoristi frizerske storitve, dokler je to še mogoče.Glede na pozitivne odzive lahko že v kratkem pričakujemo, da bo zablestela z moderno pričesko, ki bo uokvirila njen lepi, sončni obraz.