Že diši po poroki

Očarljivi Robert Pattinson, ki si je kup oboževalk z vsega sveta nabral z vlogo čednega vampirja v filmski sagi Somrak, je že več kot tri leta srečen z manekenko in igralko Suki Waterhouse. O tem, da ljubezen še vedno traja, smo se lahko prepričali po fotografijah s sprehoda v New Yorku, med katerim so ju nedavno ujeli paparaci.

Preden sta našla drug drugega, sta oba že imela zvezdniške partnerje – ona je med drugim hodila z Bradleyjem Cooperjem, on s Kristen Stewart – a se zveze niso obnesle. A čeprav kaže, da gre tokrat zares, in kljub govoricam o poroki, ki so se razvnele že lani, se par za zdaj še ni odločil narediti usodnega koraka.

Kaj ju zadržuje, ni znano, saj sta oba malce zadržana in ne marata razpredanja o zasebnem življenju. Igralec se trenutno ne posveča le svoji dragi, pač pa tudi filmskemu projektu, ki naj bi postal še en pomemben mejnik v njegovi karieri – vlogi Batmana v najnovejšem filmu o stripovskem junaku.