Združila sta moči

Mojster za rime in sporočilne pesmi nam bo v kratkem postregel še z eno pomembno stvaritvijo. Zlatko se namreč zavzema za strpno družbo in ozavešča na različne načine. Da bi opozoril na nepravilnosti in krutost krvave preteklosti, ki se vse bolj nevarno preslikava v sedanjost, je angažiral igralca Domna Valiča.



Ta se je prelevil v eno najbolj osovraženih in krvoločnih osebnosti preteklega stoletja. V uniformi nacističnega vodje se ni počutil udobno, a ga je kot profesionalec odlično upodobil. Vse to bomo lahko videli v videospotu za pesem Lahkomiselnim ljudem, ki jih je v trenutni družbeni klimi vedno več.



Vedno optimistični Zlatko, ki verjame, da je svet lahko lep, če se vsi zares potrudimo, je še dodal, da je tako pridno ustvarjal, da je večino minila želja po posmehovanju.



