Zdravo prepletanje ženske in moške energije

Prepričana sem, da ste v zadnjih letih že opazili, da je večina žensk v moški energiji. Ampak ali ste se že kdaj vprašali, zakaj? Sprehodimo se po zgodovini. Zadnjih 2000 let moški ni del družine. V določenih obdobjih je bil v vojnah, skrbel je za posest in posle, mama pa za dom in otroke. Moški je imel moč, ženska je skrbela za družino. Seveda ne v vseh primerih, ampak v večini primerov je bilo tako. Zadnjih nekaj let pa se energija obrača in spreminja. Svet bo spremenila ženska, ki sprejema, čuti in svojo energijo deli. In moški, ki je v zdravi moči, čuti to akcijo. Kaj želim povedati s tem...