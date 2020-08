Zdravnik za dušo, ki obožuje svojo ženo

Medtem ko je nekaterim ljudem poklicna pot položena že v zibelko in ledino orjejo že njihovi starši ali stari starši, pri njem ni bilo tako. »Doma ni imel nihče nobene zveze z zdravniškim poklicem. Starši so preprosti in srčni ljudje, delavca v Gorenju in svetlobna leta od medicine. Odraščal sem v vasi pri Velenju, čez cesto so se pasle krave, bili smo bolj na samem in nisem imel družbe za igranje. Zato pa sem imel več časa za branje in učenje. Pri desetih letih sem prvič izustil besedo kirurg, mama je rekla: 'To je to, fant!', in preostalo je zgodovina. Seveda ni šlo vse kot po maslu, a vedno sem se pridno učil ...