Zdravljenje v kvantnem polju

»Vizualizirajte si oboleli telesni organ, kot bi s kamero gledali kosti, meso, sklepe,« pravi Hamilton v knjigi Kako um zdravi telo (založba Primus). »Pojdite do celic, proteinov, encimov in DNK – do njegovih atomov. Izberite si enega in vstopite vanj – oglejte si njegove protone, nevtrone in elektrone in si jih predstavljajte kot zvezde na nočnem nebu.« Full body young female in pajama sitting in Lotus pose under bed and meditating with closed eyes in morning at home Kvantno polje je namreč polje energije, v katerem se osnovni delci rodijo in zgoščajo kot...