Okus po domačem

Voditelj Boštjan Romih in njegovi domači so veliki gurmani, ki se ves čas trudijo, da bi kuhali iz domačih in lokalnih sestavin. »Ker živimo na vasi, imamo ta privilegij, da veliko kakovostne hrane dobimo v krogu nekaj kilometrov. Tako pri nas najdete domača jajca, mleko, skuto, meso in kar nekaj zelenjave, vse z okoliških kmetij. Nonoti z Obale nas tu in tam zalagajo s svežimi ribami, prijazni sosedje pa s presežkom vrtnin, kajti pri vseh raste bolje kot pri nas,« se zasmeji voditelj, ki je letos osvojil tudi peko z drožmi, zato pri njih vsak dan diši po svežem kruhu. »Da ne bo pomote, po marsikaj moramo še vedno v trgovino, a je tudi takrat hrana domača in lokalna.«