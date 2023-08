Nina Osenar zdrava in v odlični formi (Suzy)

Prav v veselje nam je bilo videti in slišati, da se je voditeljica Nina Osenar otresla zahrbtne bolezni. Predolgo se je mučila s težkim psihofizičnim stanjem, ki ji je onemogočilo, da bi lahko skrbela zase, kar šele za sina in moža. Vendar so zdaj temačna leta preteklost in iz njih se je ogromno naučila. Zdaj je spet lahko tista stara dobra Nina, ki smo jo tako pogrešali. Končno lahko teka za sinom, ga uči igrati golf, z njim kolesari, se podi po travnikih in rola. Prvič, odkar je povila Marlona, pa je lahko s svojima fantoma čisto brezskrbno uživala na morju.

Dejan Kontrec in Nina Osenar FOTO: Mediaspeed

Skok na glavo za čisto desetko!

Ravno med uničujočimi poplavami se je odločila, da se priklopi na družabna omrežja in javnost spusti v svoj vsakdan. Najprej nam je pokazala, kako odlično je videti v novih kopalkah in da še vedno zna skočiti na glavo v vodo. Kmalu za tem je začela s promocijo knjige, ki bo izšla jeseni.

Tudi na plaži poskrbi, da so vse oči uprte vanjo.

To je tudi eden glavnih razlogov, da se je sredi poletja oglasila. Z objavami se predstavlja v različnih vlogah – kot avtorica, zvezdnica, mamica, ljubiteljica živali in veganskih sladic, predvsem pa kot ženska, ki uživa življenje.