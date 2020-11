Zdrav si toliko, kot se sam zase pobrigaš

Če sam ne bi bil tako vztrajen, ga danes morda ne bi bilo med nami, pravi, a tega ne jemlje kot končno zmago. »Nekdo se bori z lakoto, drugi z boleznijo, tretji z revščino, četrti z nasiljem v družini itd. Vsi smo zmagovalci v življenju, dokler smo živi,« poudarja.Zbolel je za rakom mod, ki praviloma zadene moške med 25. in 40. letom. Čeprav je to redek rak glede na širšo populacijo, je najpogostejši med mladimi moški, saj jih na leto zboli okrog 200. »Imel sem 24 let. Na to nihče ne more biti pripravljen.« Ko pride boleči trenutek resnice, se vse postavi na glavo.»Svet se ti sesuje. Težko je opisati, kaj se takrat ...