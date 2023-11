Zdaj ste res pripravljeni pustiti preteklost za seboj (Suzy)

Enaindvajsetega novembra se Mars v škorpijonu sinhronizira s Plutonom v kozorogu, kar prinaša predanost in strategijo za doseganje ciljev. To je čas, ko je zaupanje vase in sledenje notranjemu glasu ključnega pomena. Mars predstavlja energijo, voljo in akcijo, medtem ko Pluton simbolizira preobrazbo, moč in globoko notranjo preobrazbo. Ta astrološki dogodek prinaša močno notranjo moč in odločnost, da premagate morebitne ovire ali izzive na poti do ciljev. Energija poudarja potrebo po tem, da sledite lastnemu notranjemu glasu in ne dovolite, da bi zunanje okoliščine ali mnenja drugih manipulira...