Zdaj se pa res začnem gibati!

To jesen pa res začnem. To šolsko leto se tudi jaz nekam vpišem na vadbo. Zdaj, ko bo mrzlo vreme, pa grem še jaz nekam na telovadbo. Se sliši znano?

Mnogo se nas najde v tem kolesju. V kolesju nimam časa, ne da se mi, bom jutri itn. Ampak vlak življenja se pelje samo v eno smer in ustavil se bo samo takrat, ko bo na vrsti naše slovo od tega zemeljskega življenja.

Moja želja zase in za vse ljudi na svetu je, da do tja pridemo čim bolj samostojno opravilno sposobni. Moja izkušnja, ko sem na lastne oči videla propadajoče funkcije ostarelega telesa, me je potisnila v osebni sklep, da bom naredila vse, kar bo v moji moči, da bom čim dlje v življenju ostala funkcionalna.

tanja želj

In to želim tudi vam, ki to berete. Znanstveno dokazano je, da na funkcionalnost telesa vpliva ohranjanje gibalnih sposobnosti. Zato bom z vami delila tri dejstva, ki vam pri tem lahko pomagajo.

1. Starosti primerna vadba

Dobro je, da z leti razvijemo miselnost, da telo vse življenje potrebuje različno vadbo. Telo v zrelih letih ni več takšno kot pred 20, 30 ali več leti. To pomeni, da mu zadostuje oz. da potrebuje drugačno vrsto gibanja kot nekoč. To je treba sprejeti in se posloviti od prepričanja naše glave, da zmore vse, tako kot desetletja nazaj. Zato je prvo dejstvo, da mora biti vadba starosti primerna, če želimo, da nam koristi.

2. Redno gibanje

Druga točka, ki nas lahko pripelje do cilja, da smo v starosti fit, je, da potrebujemo redno gibanje. Redno za otroke pomeni vsak dan več raznolikega in tudi intenzivnega gibanja. Redno za starejše lahko pomeni vsak dan 10 minut zmernega gibanja, trikrat na teden enourna telovadba ali sprehod vsaj pol ure vsak drugi dan. Redno zmerno gibanje najučinkoviteje vpliva na dobro počutje in zdravje. In to je dejstvo, ki se vam ga res splača močno oklepati!

Na tem mestu bom z vami delila zgodbo Ane, svoje individualne stranke. K meni je prišla na vadbo po drugem porodu. Začeli sva počasi, postopoma, tako kot je pravilno in edino smiselno po porodu. Tukaj naj omenim, da naj bo vsak začetek (po boleznih ali operacijah, po času, v katerem se nič ne gibamo) enak: počasi in postopoma, po možnosti s strokovno podporo in pomočjo.

tanja želj

Od Aninega drugega poroda sta minili ravno dve leti. Zdaj delava že precej zahtevno vadbo in na enem od treningov mi je rekla: »Veš, da lani v tem času nisem mogla narediti niti ene sklece, danes pa jih naredim 10!«

Ampak Ana je počasi, vsak teden, redno, malo po malo vadila. In v enem letu je naredila ogromen napredek!

3. Gibanje nam naj bo všeč

Dejstvo, mimo katerega ne morem in ki nam lahko ključno pomaga, da bomo v neki vadbi vztrajali, je to, da je odlično, če nam je gibanje všeč. Nič nam ne pomaga teči, če ob tem trpimo, ali plesati, če nam to ni všeč. Ima pa smisel igrati tenis, če nam je ljub, obiskovati jogo ali pilates, če nam je to všeč. Skrivnost, da v gibanju vztrajamo, se vsekakor skriva v všečnosti gibanja. Ker vsi veliko raje počnemo stvari, ki so nam všeč.

Gibanje dela ljudi srečnejše in bolj pozitivne, zato navijam, da smo vsi redno gibalno aktivni!

Če se gibate redno, preverite, ali skrbite za vse gibalne sposobnosti, kot so: vzdržljivost, moč, gibljivost, ravnotežje in koordinacija.

Če se ne gibate redno, začnite danes. Če začnete danes, boste čez čas bistveno bolj fit. Dobra telesna pripravljenost pozitivno vpliva na vse druge stvari, ki jih v življenju počnemo. In ker sem jaz pristaš veselih in pozitivnih ljudi in vem, da gibanje dela ljudi srečnejše in pozitivne, navijam za to, da smo vsi redno gibalno aktivni!

Tanja Želj Zupančić, univ. dipl. profesorica športne vzgoje, trenerka pilatesa & ambasadorka samostojnega obuvanja nogavic pri 80 letih!