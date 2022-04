Zdaj prisega še na golf

Le kako mu vse to uspe, bi se lahko upravičeno spraševali za nekdanjega olimpijca Janija Klemenčiča. Po zaključku nadvse uspešne športne kariere se je podal v gostinske vode, kjer ravno tako posega po medaljah, le da so tokrat te v obliki izbirčnih in zadovoljnih gostov, ki zahajajo v njegovo restavracijo.

Jani, ki je lani jeseni praznoval abrahama, tudi sam uživa v odkrivanju novih okusov. Kljub delu v restavraciji najde čas za svojo veliko ljubezen – šport. Skoraj je ni stvari, ki se je ne bi lotil – veslanju so sledili še tek, kolesarjenje, jadranje, plavanje, ob vstopu v šesto desetletje pa je očitno napočil čas še za aktivnost, na katero sicer prisegajo tisti v bolj žlahtnih letih – golf.

Tudi tu se je Jani strastno pognal v nove vode in zelo hitro prišel do rezultatov. In glede na to, da golf slovi kot šport, ob katerem se sklene marsikateri posel, verjetno tudi na tem področju prav tako še ni rekel zadnje besede.