Challe Salle ima novo zvezdo Isabelle

poka od veselja, saj je postal ponosen stric, ki se je rodila v petek, 26. februarja. Sestraje svojo izkušnjo delila s sledilkami na spletu in jih opogumila, naj jih ne bo strah. Po korakih je razložila vse, kar je doživljala, in zaključila, da ima na nosečnost in porod zgolj lepe spomine. Glasbenik se je ob veseli novici hitro pohvalil, da so dobili ljubko deklico, zdaj pa se je odgovornost prevesila nanj, da še sam poskrbi za naraščaj. Zse bosta do nadaljnjega še posvetila karieri, šele potem bo prišlo na vrsto načrtovanje njune družine. Do takrat pa bosta izkušnje nabirala pri nečakinji, ki je postala njihova glavna zvezda.