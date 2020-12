Zdaj je čas vstajenja

Vse leto so te poravnave sovpadale s protesti, ki smo jih iz različnih razlogov videli po svetu. Ker je to končna točka poravnav, lahko samo upamo, da bomo deležni globljega razumevanja, ki nam bo omogočilo, da bomo slišani in videni.Ko planeti prehajajo znamenja in se srečajo v kvadratu, smo priča trku med nagonskimi željami in zunanjimi razmerami, ki se jim moramo prilagoditi, ter na drugi strani stopnji samoobvladovanja, ki jo moramo doseči, da gremo lahko samozavestno naprej.Odkrivanje občutka za smerMars, naš notranji ogenj, zdaj potuje v tranzitu po domačem mu znamenju ovna, ki je surova, primitivna in divja sila z ostro ...