POPOLN SONČNI MRK V STRELCU

Zdaj bo čas za pravico, uravnavo in resnico

November je bil pod taktirko koncev in velikih sprememb, ki jih je še potenciral lunin mrk ob koncu meseca. Ta je namreč zagnal povsem novo dinamiko na karmični osi bik-škorpijon. Lunini mrki prinašajo zaključke in se štejejo za točke zaprtja, saj aktivirajo preteklost in njeno vsebino dobimo postreženo v sedanjosti. Sončni mrki pa običajno prinašajo nove začetke in veljajo za točke novih priložnosti, saj aktivirajo vsebine prihodnosti in jih prinesejo v sedanjost.