Zbolimo, ko se blokiramo

»Vsako bolezen pozdravimo tako, da prenehamo vzdrževati vibracijo, ki jo je povzročila. Ne zbolimo, ko smo srečni, pretočni in zadovoljni. Vse bolezni so posledica neželenih čustev, ko smo v stanjih, v katerih se ne počutimo dobro, se blokiramo. Nizka vibracija je vedno povezana z boleznijo,« je kanalizirala nadangela Rafaela. »Človek, ki je večino časa vesel, počne, kar ga srčno veseli, uživa v življenju, v sebi ne nosi bolezni. Ko stvari počnemo na silo, se ne prepustimo življenju, se nam zdi, da je to težko, nismo zadovoljni s seboj, se zapiramo pred obiljem, v nas sčasoma nastane neravnovesje. Vsako prepričanje, ki ni skladno z nami, je povezano z določenim delom telesa. Ko ga dolgo ponavljamo, se pokaže kot bolezen. Ljudje še vedno iščete zdravila in načine za ozdravitev, vse pa je v vibraciji. Najpomembneje je poskrbeti zase, za svoje telo, misli, dobro počutje. Ko se počutite dobro, lahkotno poskrbite za vse okoli sebe in vse lahkotno steče. Ne vzamete si časa zase, se razdajate, utrujeni ste. To ne more voditi drugam kot v bolezen. Zato poskrbite zase. Jejte hrano, ki telesu daje energijo, vzemite si čas za dejavnosti, ki vas veselijo. Začnite počasi. Tega ne boste dosegli čez noč, to je proces.

Na list papirja zapišite, kaj si želite glede svojega počutja in telesa, nato delujte v tej smeri. Vpeljujte v življenje navado za navado, eno naenkrat. V nekaj mesecih boste zaznali občutno spremembo. Nadaljujte v smeri želenega, kajti življenje je potovanje, ne cilj. Poskrbite, da radostno potujete k dobrem počutju. Uživajte v tem. Glejte na to kot na investicijo vase. Poskrbite, da se boste v svojem telesu odlično počutili, sijali od zdravja, prekipevali od energije. Da bi to dosegli, se postavite na prvo mesto in poskrbite zase.«