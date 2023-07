Pravijo, da sem močna oseba, vendar nisem vedno dobro, ne počutim se vedno neustrašno, nimam vedno neskončne zaloge energije. Ko vzorci priplavajo na plan, me prežamejo in mi včasih ne pustijo dihati. Takrat začutim drugo plat sebe – prestrašeno, nezaupljivo, ranljivo, pojavi se dvom o sebi, o tem, kar počnem. Včasih razmišljam tudi, da vse skupaj pustim. Tudi to sem jaz. Celota. V tem sem začela spoznavati, da je moč, da sprejmem sebe, kakršna sem, tudi ko nisem dobro. Pogum je priznati, da nisi dobro, in ostati zvest sebi. Spoznavanje sebe je postala največja avantura življenja. Zmotno je p...