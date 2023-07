Prinašajo vam množico lepih, predvsem pa nepozabnih sprememb. Notranje odkrivanje se morda ne sliši ravno zabavno, a vendar ne pozabite, da smo v letu arhetipa kočije, ki je povezana s spremembami, ki se bodo odražale tudi prek planetov. Družinska dinamika bo pod drobnogledom, zato se pripravite na soočanje z vzorci v odnosih z najbližjimi. Saturn, planet, ki predstavlja sistem, meje in strukturo, Uran, znanilec inovacij in naglih sprememb, Neptun, planet sanj, medijev in iluzije, in Pluton, planet transformacije in regeneracije, so vezani na zunanji svet. Osebna planeta, ki arhetipsko določa...