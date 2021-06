Zaslužna Katarina Venturini postala je častna občanka Velikih Lašč

Katarina Venturini in Andrej Škufca sta več kot dve desetletji suvereno vladala na plesnem parketu doma in po svetu in bila najuspešnejši slovenski plesni par. V tem času sta osvojila kar 23 odličij na državnih tekmovanjih v standardnih in latinskoameriških plesih, štirikrat pa sta dosegla še naziv svetovnih prvakov v teh kategorijah. Po koncu izjemno uspešne kariere je Katarina odprla svojo plesno šolo Plesna zvezda in kot članica žirije sodelovala v šovih Zvezde plešejo, svoj glas in stas pa posodila številnim reklamnim kampanjam. Temperamentna rdečelaska pa se je nedavno razveselila novega priznanja – v občini Velike Lašče, od koder izvira, so jo zaradi njenih izjemnih plesnih dosežkov imenovali za častno občanko. Priznanje so ji ob občinskem prazniku podelili na slavnostni akademiji na Trubarjevi domačiji. Nato pa je bilo še posebno veselo, saj je sledil akustični koncert skupine MI2.

