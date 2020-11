Zaslužil sem vsak udarec, pravi Đuro!

Če nas kdo zna nasmejati do solz, je to nedvomno Branko Đurić - Đuro. O tem smo se prepričali že v kultni seriji Top lista nadrealista, za tem pa še v nekaterih filmih in televizijskih projektih. Tokrat se s pristnim bosanskim humorjem dokazuje še kot odličen glasbenik, skupaj s fanti iz skupine Bombaj Štampa. Za najnovejši spot pesmi Udari me nečim se je prelevil v zabavljača in ljubitelja alkohola, kar ga je na koncu spravilo v hude težave. Po pijančevanju in razgrajanju v njegovem najljubšem baru Batina so se razširile lažne govorice o nespoštljivem vedenju in posledice so bile usodne, ko je zanje izvedela še Tanja ...