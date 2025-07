Prav zaradi retrogradnosti planeta komunikacije in pozneje še planeta discipline bo zdaj idealen čas za delo na sebi, inventuro, pospravljanje bodisi omar bodisi vašega delovanja in življenja na splošno. V tem obdobju lahko opravite tudi delo, s katerim ste v zaostanku, dokončate projekte ali šolanje. Čas je za razmislek, vnovični pregled, obnavljanje dogovorov in projektov. V času, ko je Merkur retrograden, se začne obdobje manjše zmešnjave, saj se lahko dogaja vse (ne)mogoče. Previdnost ni odveč, kot že veste, a vsekakor ga lahko izkoristite tudi v svoj prid. Delajte na sebi Lahko pričaku...