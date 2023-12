Veličastna Indija, čudoviti ljudje na ajurvedski kliniki Vaidyagrama. Počutila sem se odlično. S sostanovalko Meleno sva se toliko smejali, da so me pogosto bolele mišice na trebuhu. In to pomeni, da je zdravljenje dobro potekalo, dokler … Ujela sem se v isto zanko. Z današnjimi očmi mi je vesolje nenehno kazalo, da moje misli niso v redu. Nenehno sem se zapletala z ljudmi, ki so govorili slabe stvari o meni, ki so me obtoževali, brez kančka spoštovanja. Ne morem verjeti, kako zelo sem bila slepa. G. Tat Tudi na kliniki se je našel g. Tat, pri katerem sem delala delavnico Karma Yoga. Celotn...