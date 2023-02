Zarja Predin je oživila slovenske literarne junake (FOTO)

Njeno vodilo je bilo, naj spoznavanje slovenskega literarnega prostora in mitov prek junakov v procesu iskanja lastne identitete otrokom postane pustolovščina. »Junaki jim pomagajo usvajati vrednote, učijo jih čustvovanja, kažejo jim svoje pomanjkljivosti in kvalitete. S tem jim dajo občutek varnosti in pripadnosti. Sočasno otrokovo zanimanje junake ohranja žive, skozi življenje jih nosi s seboj ter jih nekoč z iskrico nostalgije in lepimi spomini preda novi generaciji,« pravi Zarja Predin, ki je z anketo izbrala pet najbolj priljubljenih junakov pri nas in zanje izdelala kostume....