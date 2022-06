Zara je prava lepotica

Slovenska športna družina je bogatejša še za eno dete. Sprinterki Maji Mihalinec Zidar in njenemu možu Luki, skakalcu v višino, se je prvega junija rodila hčerka Zara. Mladi starši so presrečni, da so končno dočakali ta srečni trenutek in da je vse minilo brez zapletov. Mamica je bila vso nosečnost odlično razpoložena in je bila do zadnjega aktivna, v čemer je užival tudi ponosni očka.

maja in luka zidar hcerka zara

Športni kolegi so ju zasuli z najlepšimi željami in jima pri novi vlogi želeli predvsem veliko spanca, ki ga je vsaj na začetku že pregovorno bolj malo. Sicer pa do zadnjega prijateljem nista želela razkrivati imena, saj je presenečenje veliko lepše, če nekaj prihraniš za trenutek, ko svetu predstaviš svoje največje bogastvo.

Vsi trije se že privajajo na drugačno domače vzdušje, pri čemer se vse vrti okoli male princeske.