Zapeljivi Vinko Šimek: Tiger iz Maribora

Pri 72 letih je Vinko Šimek še vedno v odlični formi. Lepo osončen, brez odvečnih dlačic in z modernimi satenastimi kopalkami je izkoristil še zadnje sončne dni, da nahrani telo z vitaminom D. Celo okvirji očal se podajo k modnemu slogu z opravo, v kateri je navdušil svoje prijatelje na družabnem omrežju. Ljudje so dobesedno tekmovali, kdo bo bolj slikovito opisal njegovo podobo, in glede na Vinkovo bogato mednarodno kariero so komplimenti deževali tudi iz Avstrije, Nemčije in Švice. Glasbeni kolega Aco Razbornik ga je malce izzval in mu predlagal, naj si po sončenju na rame nadene še brento ter se poda v vinograd nabirat ...