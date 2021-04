Zapeljiva Tjaša Kokalj: za štedilnik v najlonkah

V kuhinjo se vsakdo odpravi v svoji opravi. Nekateri bolj športno, drugi si nadenejo predpasnik, tretji pa obvezno kuharsko opremo popestrijo s pridihom erotike. Za takšen pristop se je odločila manekenka in blogerka Tjaša Kokalj Jerala, ko se je pošalila na svoj račun. »Samo domov pridem, in že je 'fertah' gor in gremo kuhat. Kaj ti ne kuhaš v žabah?« je izzvala sledilke. Ob tem je izpostavila, da obožuje najlonske nogavice, ki so njena druga koža v vseh letnih časih razen poletja. Prav vznemirljivo jo je videti takole pikčasto, kot da bi se uredila za kakšen intimni filmski prizor. Le kako ne bi dvigala temperature, saj veljajo najlonke za enega največjih moških fetišev, ženskam pa nudijo udobje in toplino, tako da pride vsakdo na svoj račun.

