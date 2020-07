Zapeljiva Tara Zupančič: nad vročino s pivom

Televizijsko leto za Taro Zupančič je bilo vse prej kot pestro. Po tem, ko so predčasno prekinili šov Zvezde plešejo in je ostala v negotovosti glede nadaljevanja oddaje, je nedavno izvedela, da ji je jeseni padla v vodo tudi voditeljska vloga v najbolj gledanem nedeljskem terminu. Organizatorji so se očitno odločili, da je tveganje pred morebitnim novim izbruhom neljubega virusa preveliko, zato bodo raje počakali na bolj prizanesljive okoliščine. Tara ima zdaj ves čas na svetu, da se posveča svojemu dragemu in z njim nazdravi poletju. To je storila kar s pivom, tudi sicer eno bolj priljubljenih osvežilnih pijač. Penil pa se ni samo hmeljski zvarek v kozarcu, ampak tudi marsikatera zavistna ženska, ki bi si lahko samo želela takšno postavo. Kombinacija dobrih genov in redne skrbi za telo na koncu obrodi sadove, teh pa niti pivo ne more pokvariti.