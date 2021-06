Zaobljuba Irene Yebuah Tiran: Po stopinjah svojih staršev

Operna pevka je te dni praznovala posebno obletnico, pred 19 leti je namreč obljubila večno zvestobo novomeškemu odvetniku Borutu Tiranu. Iskrica med njima je preskočila že v srednji šoli, njuna ljubezen pa je ostala trdna kljub zvezi na daljavo, ko se je Irena Yebuah po gimnaziji odpravila študirat na avstrijski Mozarteum.



Dvaindvajsetega junija 2002 sta stopila pred oltar, kamor je mezzosopranistko v slavnostni ganski opravi odpeljal oče Robert, ki jo še danes navdihuje – ne le z življenjskimi modrostmi, ampak je njen največji vzornik tudi pri nabiranju let v zakonu. Z mamo Vido sta namreč srečno poročena že pet desetletij! Glasbenica je ob svoji obletnici dejala, da si želi iti po njunih stopinjah in tudi sama dočakati tako visoko številko.



A kdo bi štel, Irena je vesela predvsem, da so jo starši naučili, kako ljubiti in biti ljubljen, spoštovanja in drugih vrednot, ki so pomembne za uspešen zakon.



