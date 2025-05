Dobršen del sveta si je ogledala, ko je tri leta živela in delala kot stevardesa v Dubaju, nedavno pa se je odpravila v največjo južnoameriško državo, ki jo je prevzela z edinstvenimi razglednimi točkami, odlično kulinariko in sproščenostjo tamkajšnjih prebivalcev. Lucija Vrankar je v Brazilijo, ki slovi kot dežela različnih kultur, neokrnjenih deževnih gozdov, ritmičnih metropol in belih peščenih plaž, odpotovala, ker jo je na poroko tja povabila prijateljica. Spoznali sta se pred sedmimi leti v nekem hostlu v Los Angelesu in med njima so se stkale prijateljske vezi. Na poroko jo je povabil...