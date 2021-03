Zanimajo me zgodbe, ne trendi

»Nisem kriv, da sem se rodil, sem pa vesel, da sem živ,« v pesmi prepeva Gojc.

V videospotu lahko vidimo tudi devetmesečnega Gojca, ki se nasmiha iz stajice.

Neizpodbitno in zagotovo najbolj veličastno dejstvo v življenju vsakega posameznika je, da se najprej rodi. In ravno te dni je pesem o rojstvu in vsem, kar sledi, izdal vsestranski igralec in umetnik. Najprej sem se rodil je avtorska pesem, druga v sklopu trinajstih v nastajajoči predstavi Moj živòt je rokenrol, glasbeno-satirični komediji, ki jo bo režiral. Čeprav predstava ne govori o življenju, temveč životu oziroma telesu, ki se iz dneva v dan stara, nas je zanimalo, ali je bilo doslej življenje izjemno ustvarjalnega Gojca, ki je pred dnevi praznoval 62 let, kaj podobno rokenrolu? »Ja, je! Leta sicer prinesejo tegobe, poleg tega pa živòt, kot v naslovu poimenujem svoje telo, oznanja in me opozarja, da nisem več mladenič,« se zasmeji Gojc, ki se je zadnje mesece vrgel v glasbene vode.Da glasbo neizmerno ljubi, dokazuje, da vso svojo energijo usmerja v ustvarjanje nove komedije, v katerem bomo slišali pesmi, ki še nastajajo. »Iskreno sem vesel, da so ljudje videospot lepo sprejeli, da si ga je ogledalo več sto ljudi. Gre za zelo intimno zadevo, kar lahko vidimo po fotografijah. Nikoli nisem bil človek, ki bi sledil smernicam. Sem analogen človek, ki ga zanima zgodba. Ta videospot je tak kratek sprehod skozi moje življenje,« je na svoj izdelek ponosen Gojc, ki rojstnega dneva ni praznoval na veliko, temveč je nazdravil s prijatelji, ob dobri pijači pa je poskrbel tudi za jedačo. Medtem ko si je za rojstni dan podaril izjemno darilo, novi videospot, so njegovi prijatelji oziroma sodelavci poskrbeli, da je dobil tudi svojo spletno stran. »To je darilo režiserja videospotain njegove ekipe. Je izjemen sodelavec, ki je hkrati strokovnjak za spletne strani,« prijatelja pohvali Gojc in nam na vprašanje, kaj si lahko obetamo od njegove spletne strani, kaj zanimivega bomo lahko tam našli in prebrali, odgovori: »Mislim, da bom tam obeleževal svojo zgodovino in zadeve, ki jih počnem sproti. Čisto enostavno. Vesel sem, da bodo lahko ljudje spremljali, kaj se dogaja z mano. Navsezadnje živimo v čudnih, negotovih časih, ko ne vemo, kdaj se bo naše življenje vrnilo v stare tirnice.« Gojc se za konec pošali, da ga telo oziroma živòt ne uboga tako kot pri 20 letih, a kljub temu vedno bolj postaja podobno rokenrolu!