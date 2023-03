Žan Serčič z odra v ring

»Še sreča, da je vse le igra,« si je oddahnil glasbenik Žan Serčič. Pevec se je moral vživeti v precej neljub karakter nadutega, snobovskega srboriteža, povrhu se je pomeril celo v boksarskem dvoboju. »Zelo bi trpel, če bi moral biti tak kreten, kot je bil moj lik. Šlo je za mojo prvo vlogo, tokrat v seriji Gospod profesor, in sama sreča, da so bili okoli mene sami profesionalci. Soigralec in boksarski nasprotnik Tine Ugrin me je spodbujal z nasveti in navdušil s talentom. Mami pa si je oddahnila, da so rane na obrazu delo maskerke in ne posledica vihtenja pesti,« se je pošalil in namignil, da bi z veseljem še kdaj stopil v igralske čevlje.

Hkrati pa je razveselil svoje zveste poslušalke in nasploh ljubitelje glasbe, ko je naznanil, da se novembra spet dobimo v ljubljanski Cvetličarni. Tam ne bo delil rožic, ampak svoje uspešnice.