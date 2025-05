Žan Serčič je rojen z ascendentom v škorpijonu in vladarjem Plutonom v prvi hiši, tako je globok, skrivnosten, intenziven, čustven, vzdržljiv, sposoben premagovati izzive in krize. V karti ima dve aspektni strukturi, imenovani zmaj, kar kaže, da je človek velikih talentov, če bo le zmogel predelati svoje notranje procese in travme ter jih skanalizirati v umetniško ustvarjanje. Luna v dvanajsti, skriti hiši, v škorpijonu, sicer kaže, da ne nosi srca na dlani in svoj najgloblji čustveni svet skriva pred javnostjo. A Jupiter v prvi hiši poskrbi, da se na koncu vedno ujame in se zanj vse dobro iz...