Žan Serčič: Tako zaželen pa tako sam

Po tem, ko je ob koncu lanske zime v spotu Zadnja noč mečkal rjuhe s hrvaško lepotico, se je v Naj me vzame na zadnjem sedežu avtomobila poljubljal s pobeglo nevestoin ga jezapeljevala, privezanega na stol v videu Letim, jev leto 2023 vstopil sam. No, vsaj v videu. Filmček za otožno pesem Pusti mi spomin, s katero je odprl valentinov teden in letošnjo serijo koncertov, sta s prijateljemjanuarja posnela na Majorki, ki je poleti ena od sredozemskih prestolnic razvrata, pozimi pa veliko bolj umirjen otok dobrih okusov in lepih razgledov, kot nalašč za to, da si človek vzame kratek premor in čas za razmislek. Vse v duhu besedila. Kaže sicer, da so dame čisto zadovoljne, da se Žan po plažah, mestnih ulicah in cestah tokrat premika sam. Mi pa prilagamo fotografijo, ki dokazuje, da niso edine, ki predejo ob Žanovih pesmih in dotikih.