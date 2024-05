Žan Serčič: Pridi, dal ti bom cvet (Suzy)

Po tem, ko se je Žan Serčič kot eden najbolj predvajanih domačih izvajalcev od minulega leta poslovil s serijo koncertov, studijskim in še koncertnim albumom, je znižal prestavo. No, tako je bilo vsaj videti. Poln navdiha je namreč zadnje mesece preživel v studiu in ustvaril kup novih pesmi, prva je Bela lilija.

Video zanjo so posneli v Maroku, kjer je užival v spoznavanju tamkajšnje narave, kulture, kulinarike in ljudi: »Še nobene pesmi nismo pilili toliko časa, res sem zadovoljen z njo, zato sem bil odločen, da potrebuje dobro vizualno spremljavo. Pop se prepleta s španskimi, afriškimi in arabskimi vzorci, kar je značilno za Maroko, ambienti in podobe, ki smo jih posneli, odlično nadgrajujejo zgodbo.«

Mogoče je presenetil le s tem, da za muzo ni vpoklical lokalne lepotice, ampak je vlogo prepustil Nadji Arhar, igralki, ki je tudi mojstrica plesa ob drogu. Kar bo mogoče pokazala v katerem drugem spotu.