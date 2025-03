Žan Serčič: plamen, kri in spomini (Suzy)

Pri vsem, kar je že ustvaril in dosegel, včasih pozabimo, da ni Žan star še niti 30 let. Ta mejnik bo dočakal šele v začetku maja, a že nekaj dni prej bo s prav posebnim koncertom v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma začel praznovanje 15. obletnice kariere.

Ker so vstopnice hitro pošle, bo z zamudniki ob koncu poletja nazdravil še v Križankah, glasbena himna njegovega jubilejnega leta pa bo očitno nova pesem Plamen in kri, v kateri se predstavlja z bolj kitarskim zvokom, kot smo ga bili pri njem vajeni v zadnjih letih.

Kitare so mu bile usojene, kar dokazuje tudi ta utrinek iz fotoalbuma.

»Ob tej obletnici potujem po spominih. Moj oče Franc je bil glasbenik, tako da so bili v naši hiši vedno inštrumenti. Igranja na akustično kitaro sem se začel učiti pri sedmih letih, in ko sem štiri leta pozneje prestopil na električno, se je v meni nekaj spremenilo. Svoboda, naboj in najstniški upor so me povezale s punk-rock bendi. Vsi, ki me poznajo, vedo, da imam rad balade, jih pišem in sem v stiku s svojo čutno platjo. Vseeno sta moja živost in delček norosti vedno z menoj.«