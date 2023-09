Žan Serčič je pravi zapeljivec (Suzy)

Za prijatelje si je treba vzeti čas. Tako je prepeval že Andrej Šifrer, misel pa udejanja Žan Serčič, ki je postal model, da bi počastil dvajseto obletnico delovanja mariborskega frizerja Kristijana Skamljiča. Odvrgel je zgornji del obleke in stopil pred objektiv Tiborja Goloba. Gre za usklajeno ekipo, s katero je že večkrat sodeloval pri nastajanju fotografskega gradiva za svoje projekte. Tokrat se je preizkusil v malce drugačni vlogi in jo suvereno opravil. Vnovič se je pokazala njegova zapeljiva plat, s katero se je zasidral v srca številnih oboževalk in se ustalil na domači glasbeni sceni. Mariborčan dobro ve, kako pritegniti pozornost in pospešiti ženski utrip. Naučil se je, da je bistvo skrito v očeh, saj skoznje švigajo amorjeve puščice.