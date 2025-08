Žan Serčič je postal mojster kamasutre (Suzy)

Vroča kot Afrika, mistična kot Indija, zapeljiva kot punca iz sosednje ulice ... Tak je karakter njegove nove pesmi. »Kamasutra, ki ji je posodila ime, ni le knjiga o ljubezenskih položajih. Njena rdeča nit je pretočnost energij med moškim in žensko, kar nam daje svojevrsten pogled na življenje,« pravi Žan Serčič, ki je te dni še posebno razigran: »Poletje je moj letni čas. Za nekatere je to le čas počitnic, oddiha, v mnogih pa se na soncu in ob manj obveznostih sprožajo strastni občutki, kot da je v zraku nekaj magičnega.«

Aktivno sodeluje tudi pri ustvarjanju svojih videov. Glavni vlogi je tokrat zaupal Valentini Zajtl in Janu Maroltu. Foto: Rok Deželak

Zapeljevanje je sicer v spremljevalnem videu prepustil plesalcema Valentini Zajtl in Janu Maroltu, statisti zanj so bili tudi obiskovalci nedavnega koncerta v Izoli. »Čeprav smo pesem igrali prvič in sem pred tem na družabnih omrežjih razkril le dele pesmi, so jo številni že glasno peli z nami. No, do koncerta v Križankah je še mesec in pol, tako ne dvomim, da jo bodo takrat z mano zapeli vsi navzoči,« pravi pevec, ki ima malo bolj umirjeno poletje, saj je tudi album posnel že pred počitnicami.