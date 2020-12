Žan Milosavljević: 300 evrov za hrano na mesec

Zmagovalec MasterChefa Žan Milosavljević ni pozabil, kako skromno in nezdravo so jedli doma, ko je bil majhen. Več kot 50 odvečnih kilogramov, zaradi katerih je moral dvakrat na operacijo želodca, se mu je nabralo predvsem zaradi ogromne količine belega kruha, margarine in navadne salame. »Zato se zdaj trudim jesti zelo zdravo. Kupujem le kakovostno hrano. Namesto velikih količin v trgovinah in pri dobaviteljih izbiram kakovostne surovine.



Svinjskega mesa se sploh ne dotaknem, raje kot purana kupim pljučno pečenko, sire namesto mesa. Na mesec za hrano zapravim okoli tristo evrov,« pove Žan, ki je vesel, da mu zaradi prepoznavnosti zdaj kakšno zdravo zelenjavo ali kos mesa tudi podarijo. Zelo rad kuha s strastjo, s specialitetami pa za kosilo vsak dan razveseli svojo izbranko Špelo. Na mizi se največkrat znajdejo pice, rižote in testenine, ne mara pa zelja oziroma segedina in graha v rižoti.