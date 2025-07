Žalostni Robbie Williams: Mama me ne prepozna več (Suzy)

Robbie Williams je razkril, da njegova mama Janet, ki so ji novembra lani diagnosticirali demenco, ne prepozna več svojega sina: »Ne ve, kdo sem, ne ve več, kje je,« je boleče priznal.

Oče treh otrok je o težki preizkušnji odkrito spregovoril med nedavnim koncertom v Nemčiji v okviru svoje turneje. Priznal je, da ga je vse skupaj močno pretreslo in da ni bil pripravljen na to.

Njegova mama Janet je prevzela skrbništvo, Robbie je z njo preživel večino otroštva, a tudi z očetom ustvaril lep odnos.

Pripovedoval je tudi o očetu Petru, ki ima parkinsonovo bolezen: »Včasih je z menoj pel na odru, prišel je, ukradel pozornost, bil očarljiv, nato pa odšel v zaodrje na kozarec rdečega vina. Zdaj ne more več iz hiše.«

Pevčevi starši so se razšli, ko je bil star približno tri leta. Tudi mama njegove žene Ayde se bori z lupusom, parkinsonovo boleznijo in rakom. Pevec jo je opisal kot izjemno pogumno žensko, ki se ne predaja in zmaguje, ter dodal, da se je sam znašel v nenavadnem in neznanem položaju, saj se, čeprav šteje 51 let, ne počuti dovolj odraslega, da bi bil kos vsem oviram, s katerimi se sooča.