Žalosten rojstni dan

Družinska idila s princem Filipom, princem Charlesom in princeso Anne

Največ čustev je na pogrebu pokazal princ Charles.

Kraljicaje v sredo praznovala 95. rojstni dan. To je bil nedvomno najbolj žalosten in osamljen rojstni dan v zadnjih sedmih desetletjih, saj ob njej ni bilo princa. Da jo je smrt moža močno prizadela, je bilo opaziti že na pogrebu. Običajno slovesno resnost, ki na pogrebih po protokolu pritiče kraljevim, so zamenjale solze in iskrena žalost. Vanjo je ovita celotna družina, poleg kraljice pa je je bilo še posebno veliko opaziti pri njenem prvorojencu, princuSol na rano v tem že tako temačnem času je dodal še prihod princana pogreb. Odkar sta v oddajiz ženoočrnila kraljevo družino, so bili odnosi s preostalimi člani družine hladni – princ Charles s sinom sploh ni hotel več govoriti, napetost med Harryjem in njegovim bratom princemter njegovo ženopa je bilo opaziti tudi na posnetkih s pogrebne slovesnosti.Princ Charles je po pogrebu, menda na željo svojega pokojnega očeta, organiziral pogovor s sinovoma, na katerem naj bi poskušali popraviti skrhane družinske odnose. Če jim je uspelo, je to zagotovo najlepše rojstnodnevno darilo za žalujočo kraljico.