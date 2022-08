Žalost Katarine Čas: Srce si je celila na evropskih Maldivih

Tako namreč mnogi imenujejo Sardinijo, čudoviti dragulj sredi Sredozemskega morja. Katarina je po delovnem letu izkoristila poletno vročico in pobegnila na čudovite plaže ob prelepem, kristalnem morju, kjer si je napolnila baterije in uživala v dobri hrani.

Tudi sicer jo je otok navdušil, kar ni presenetljivo, saj ima Sardinija poleg čudovitih zalivov tudi bogato zgodovino. Prva sardinska kultura je namreč trgovala z antičnimi Grki in iz te dobe se je ohranilo veliko naselij, ki so danes prava paša za oči. Drugi sardinski prebivalci so bili vojščaki, ki so otok branili pred vdori tujcev in gradili zanimive utrdbe nurage, katerih pravega namena še danes ne poznamo. Vse to in še več je na svojem oddihu odkrivala Katarina, ki si je tam celila tudi srčne bolečine, saj jo je po štirinajstih letih vdane ljubezni in hudomušnih norčij zapustil njen zvesti spremljevalec, zlati prinašalec Yoda.

Yoda je bil njen najboljši prijatelj.

Z veseljem si je ogledala tudi druge zanimive kotičke otoške dežele, ne le plaž.

Tudi mi ji želimo, da se njeno srce kmalu zaceli.